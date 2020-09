Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Zu schnell in die Kurve - Autofahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Ihringen - Am frühen Dienstagmorgen, den 01.09.2020 gegen 04:00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der L114 am Winklerberg mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine Rechtskurve und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und verursachte Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell