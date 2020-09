Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Willendinger Straße wurde am Dienstag, 01.09.2020, gegen 20.45 Uhr, Rauch aus einer Wohnung gemeldet. Ein Bewohner hatte, der sich in der Wohnung befand, hatte offensichtlich das Essen auf dem heißen Herd vergessen, weshalb es zu der Rauchentwicklung kam. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr Wutöschingen war mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften ausgerückt.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell