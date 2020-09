Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Paket-Betrüger auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag-Nachmittag des 27.08.2020 konnte gegen 16:30 Uhr ein Tatverdächtiger in einer Paketabholstation aufgrund des umsichtigen Verhaltens des dortigen Personals festgenommen werden.

Der 34jährige Mann hatte sich zuvor unter Verwendung falscher Personalien mehrere Pakete an eine Paketabholstation in der Bahnhofstraße schicken lassen. In der Hoffnung durch Vorlage einer gefälschten Abholberechtigung in Besitz von hochwertigen Werkzeugmaschinen zu gelangen, lenkte er die Pakete an die dortige Abholungsstation.

Durch das geschickte Hinhalten des Tatverdächtigen durch das Personal gelang es der hinzugerufenen Polizei den Tatverdächtigen auf frischer Tat festzunehmen. Es stellte sich dabei heraus, dass der Mann deutscher Staatsangehörogkeit bereits mittels Haftbefehl eines anderen Bundeslandes wegen mehrfachen Betruges gesucht wurde und eine längere Haftstrafe zu verbüßen hat.

Deswegen konnte er nach Abschluss erster Maßnahmen direkt in die JVA Freiburg überstellt werden. Die Pakete werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Eigentümer zurückgegeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

