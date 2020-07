Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Auf der Katzemer Straße ereignete sich am Sonntag (19. Juli) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Hückelhoven leicht verletzt wurde. Er war auf der Katzemer Straße aus Richtung Erkelenz in Richtung Katzem unterwegs. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge musste er bremsen, als ihm ein Pkw entgegen kam. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad Suzuki und stürzte zu Boden. Sein Motorrad rutschte gegen den entgegenkommenden Pkw Dacia einer 65-jährigen Frau aus Hückelhoven. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde am Unfallort ärztlich behandelt. Die Pkw Fahrerin wurde nicht verletzt. Ihr Pkw sowie das Motorrad wurden abgeschleppt und die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt.

