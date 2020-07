Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 201 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 19.07.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen, Räuberischer Diebstahl

Am Samstag (18.Juli) gegen 15.30 Uhr versuchte ein 57-jähriger Mann aus Mönchengladbach und eine weitere unbekannte männliche Person Elektronikartikel in einem Geschäft an der Haihover Straße zu entwenden. Als die beiden Männer von einem Zeugen beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurden, flüchtete der 57-Jährige mit den Elektronikartikel, die er in einer Tasche mitführte. Der zweite Täter hielt den Zeugen zunächst fest und flüchtete dann ebenfalls, als der Zeuge sich losriß und den 57-Jährigen verfolgte. Bei dem Versuch sich loszureißen wurde der Zeuge leicht verletzt. Er konnte den 57-Jährigen nach kurzer Verfolgung jedoch einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese nahm den 57-Jährigen vorläufig festgenommen und brachte ihn zur Polizeiwache.

Der zweite Täter ist weiter flüchtig und wird wie folgt beschrieben: - ca. 50 Jahre alt, 170 cm bis 175 cm groß, Glatze, schmale Statur, - Bekleidung: graue Jacke, blaue Jeans, großes Tatoo am rechten Arm

Wer Hinweis zum Sachverhalt oder zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat West in Geilenkirchen zu wenden. Tel. 02452-920-0

Übach-Palenberg, Einbruch in Gaststätte

Im Tatzeitraum zwischen Freitag (17. Juli) 20:00 Uhr und Samstag (18. Juli), 08.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte an der Bahnhofstraße. Im Gebäude verschafften sie sich darüber hinaus gewaltsam Zugang zu einem Vorratsraum. Nach ersten Erkenntnissen konsumierten die Täter in der Gaststätte Getränke und Gebäck und entwendeten alkoholische Getränke in unbekannter Menge.

