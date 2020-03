Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Pkw

Lingen (ots)

In gleich zwei Fahrzeuge wurde in Lingen in der Nacht zu Dienstag eingebrochen. Zwischen 22:00 und 06:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter im Eichhörnchenweg die Fensterscheibe eines Hyundais eingeschlagen und eine Brieftasche aus dem Fahrzeug entwendet. In der Straße Kuhlhof wurde zwischen 17:30 und 08:00 Uhr ebenfalls die Fensterscheibe eines VW Caddys von unbekannten Tätern eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell