Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Unfall mit Fußgänger geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Sonntag, 19. Juli, gegen 00.30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Straßen Schlesierstraße/ Schindskaul ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem ein 25-jähriger Mann aus Erkelenz verletzt wurde. Er war zu Fuß auf der Fahrbahn der Schlesierstraße unterwegs, als sich ein schwarzer Pkw Mercedes Kombi mit hoher Geschwindigkeit näherte. Dieser erfasste den Fußgänger. Der junge Mann wurde über das Fahrzeug geschleudert und erlitt nur leichte Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer des schwarzen Pkw in Richtung Drosselhof davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und kümmerte sich um den Verletzten. In dem unbekannten schwarzen Pkw Mercedes befanden sich zum Unfallzeitpunkt augenscheinlich zwei Personen. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

