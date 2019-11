Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht (Hermeskeil)

Hermeskeil (ots)

Auf dem Aldi-Parkplatz in Hermeskeil wurde am 12.11.2019, gegen 15:25, Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Die Beifahrerin eines grauen Fahrzeugs beschädigte beim Öffnen der Fahrzeugtür den Außenspiegel des neben ihr geparkten Fahrzeugs. Obwohl dessen Fahrerin anwesend war und die Frau ansprach, stiegen diese und ihr Begleiter in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Die Frau ist ca. 50 - 60 Jahre alt und hat dunkle Haare. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil in Verbindung zu setzen. Tel.: 06503-91510

