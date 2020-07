Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selfkant-Saeffelen (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Dormagen wurde am Freitag, 17. Juli, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war mit seinem Motorrad Yamaha, gegen 15.35 Uhr, auf der Heinsberger Straße in Richtung der Straße An der Villa unterwegs. An der Einmündung Heinsberger Straße/ Waldfeuchter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Mitsubishi eines 80-jährigen Mannes aus Echt-Susteren (NL). Der Niederländer bog an der Einmündung von der Waldfeuchter Straße nach rechts auf die Heinsberger Straße ab. Dabei hatte er offenbar die Vorfahrt des Motorradfahrers nicht beachtet, so dass es zum Unfall kam. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der 80-Jährige verletzte sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden.

