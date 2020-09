Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg - Abgelenkt durch Navigationsgerät

Freiburg (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr am 31.08.2020, um 13.25 Uhr, die B317 in Fahrrichtung Feldberg. Kurz nachdem sie die Einmündung B500 passiert hatte, bemerkte sie den Hinweis ihres Navigationsgerätes, das sie auf eine Alternativroute führen wollte. Nachfolgend wollte sie in die Panoramastraße einbiegen, um zu wenden. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw. Dessen 23-jähriger Fahrer wollte seinerseits noch nach links ausweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrzeuge streiften sich jeweils auf der rechten Seite. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

