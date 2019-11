Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizistinnen bei Verkehrskontrolle beleidigt ++ Mit über 3,3 Promille hinter dem Lenkrad ++ Hoher Sachschaden beim Unfall - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Polizistinnen bei Verkehrskontrolle beleidigt

Bremervörde. Wegen einer Beleidigung gegenüber zwei Polizistinnen muss sich ein 20-jähriger Mann verantworten. Dazu ist es in der Nacht zum Donnerstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Zevener Straße gekommen. Den beiden Beamtinnen war gegen 5 Uhr früh auf der Bundesstraße 71 zwischen Bevern und Bremervörde ein Skoda mit auswärtigem Kennzeichen aufgefallen. Sie stoppten den Wagen in der Bremervörde. Bei der Überprüfung des Fahrers tat sich dann der 20-Jährige Mitfahrer hervor. Er störte die Kontrolle zunächst durch provokantes Verhalten und beleidigte die beiden Kommissarinnen mit sexuellen Anspielungen. Obwohl er aufgefordert wurde, die Beleidigungen zu unterlassen, wiederholte er sie mehrere Male und sorgte damit für Gelächter der anderen Fahrzeuginsassen. Das wiederum hatte zur Folge, dass ein anderer 19-jähriger Mitfahrer seinen Personalausweis zwischen seinen Gesäßbacken verschwinden ließ. Für die Identitätsfeststellung müsse sich die Beamtin dort bedienen. Die Streifenbesatzung holte Verstärkung hinzu. Gemeinsam wurden die Personalien aller Fahrzeuginsassen ermittelt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit über 3,3 Promille hinter dem Lenkrad

Bremervörde. Mit über 3,3 Promille ist ein 48-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen gegen 19 Uhr in der Gnarrenburger Straße gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Das hohe Ergebnis des Atemalkoholtests überraschte die Beamte aber doch. Auf der Polizeiwache musste der 48-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Hoher Sachschaden beim Unfall - Polizei sucht Zeugen

Mulmshorn. Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag, den 25. Oktober auf der Bundesstraße 71 in Höhe des Bahnübergangs ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Rotenburger Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines Lkw oder anderen Zeugen. Ein 26-jähriger Fahrer eines Audi, hatte gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Rotenburg einen Lkw überholt, als eine 37-jährige Fahrerin eines Mazda aus dem Hesedorfer Weg aus die Bundesstraße einbog. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurden zum Glück niemand. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04261/9470.

Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven-Aspe. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Straße Zum Hochkamp ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Die Fahrerin eines dunkelgrünen VW Multivan hatte ihr Fahrzeug zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr etwas abseits des Eingangs abgestellt. Als sie nach dem Einkaufen zu ihrem Bus zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange ihres Wagens gefahren sein dürfte. Am beschädigten VW befand sich noch frischer weißer Lackabrieb. Neben dem Multivan könnte ein weißer BMW geparkt haben. Ob der Wagen mit der Unfallflucht in Verbindung steht, ist noch unklar. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/93060.

Einbrecher finden Bargeld im Schlafzimmer

Kuhstedt. Bei dem Einbruch in ein Wohnhaus an der Gnarrenburger Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Bargeld erbeutet. Um in das Haus zu kommen, brachen sie die Tür eines Nebeneingangs auf. Bei der Suche nach Beute fanden die Unbekannten im Schlafzimmer Bargeld und verschwanden damit.

31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bevern. In der Nacht zum Freitag haben Beamte der Bremervörder Polizei einen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann steht im Verdacht unter dem Einfluss von Kokain am Steuer seines Fahrzeugs gesessen zu haben. Die Polizei hatte seinen VW Polo gegen 3.40 Uhr in der Selsinger Straße gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest zeigte, dass der 31-Jährige Kokain zu sich genommen haben dürfte. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung wird darüber Aufschluss geben.

Gespann kommt auf die Gegenfahrbahn - Zwei Menschen verletzt

Hütthof. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 210 sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 17-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann aus einem Feldweg nach rechts auf die Kreisstraße abgebogen. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Mercedes eines 84-jährigen Autofahrers. Der Mann und seine 58-jährige Ehefrau kamen mit schwere Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

19-Jähriger legt gefälschten Führerschein vor

Rotenburg. Einen gefälschten Führerschein hat in der Nacht zum Donnerstag ein 19-jähriger Autofahrer der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Rathausgasse vorgezeigt. Darauf erkannten die Beamten mehrere Fälschungsmerkmale. Sie beschlagnahmten das moldawische Dokument und leiteten gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

28-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Wilstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Löhbergstraße/Konterschaft ist am Mittwochvormittag ein 28-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Mann war dort gegen 11.45 Uhr mit seinem Rad unterwegs, als ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Kleintransporter von der Hauptstraße nach links in die Löhbergstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß kam der Radler zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

