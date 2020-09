Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten - Umgestürzter Kurzholz-Transporter

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.08.2020, um 11.25 Uhr, befuhr ein Lkw mit Sattelauflieger, beladen mit Kurzholz im Bereich Rinken den Rufenholzweg in Richtung Häuslebauernhof. In einer Rechtskurve gerieten die Hinterräder des Aufliegers in aufgeweichten Untergrund am Wegesrand. Der Sattelaufliegen rutschte in der Folge rechts die Böschung hinunter. Dabei kam der Auflieger ins Kippen, zog auch die Zugmaschine mit, so dass Zugmaschine und Auflieger auf der rechten Seite zum Liegen kamen. Der 52-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien. Er wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Ladung und das Gespann wurden durch eine Spezialfirma geborgen. Hinweise auf Umweltbeeinträchtigungen durch auslaufende Betriebsstoffe ergaben sich nicht. Der Schaden wird auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

