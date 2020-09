Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Simonswald-Bleibach: In Schlangenlinien

Freiburg (ots)

Am Montag fiel einem verantwortungsbewussten, jungen Autofahrer auf der L 173 bei Simonswald ein vor ihm in Schlangenlinien fahrendes Auto auf. Der graue Audi A4 mit EM-Kennzeichen war gegen 13:20 Uhr talwärts unterwegs und kam nach Zeugenangaben immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Dies führte wohl auch zu gefährlichen Situationen für den Gegenverkehr. Die Polizei konnte den nun wegen Trunkenheit beschuldigten 50-Jährigen Dank des Zeugen kontrollieren und seine gefährliche Fahrt beenden. Der Atemalkoholwert des Autofahrers lag bei über zwei Promille. Auto fahren darf er bis auf Weiteres nicht. Möglicherweise haben andere Zeugen die gefährliche Fahrt, die den Mann wohl zumindest von Simonswald bis Bleibach führte, sachdienliche Beobachtungen gemacht oder wurden gar gefährdet. Hinweise bitte an die Polizei Waldkirch, 07681/4074-0.

