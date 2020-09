Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstahl von Handtasche aus Pkw - Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige

Freiburg (ots)

Ziemlich dreist gingen zwei Männer am Montag, 31.08.2020, gegen 10.40 Uhr, in der Bayerstraße vor. Die beiden sollen die Beifahrertür eines kurzzeitig geparkten Pkw geöffnet haben und die Handtasche vom Beifahrersitz entnommen haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich allerdings die minderjährige Tochter der Autobesitzerin noch auf dem Rücksitz und schrie die Männer an. Diese flüchteten daraufhin mit der Tasche in Richtung der Hauptstraße. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnten die beiden vorübergehend festgenommen und zumindest ein Teil der Beute sichergestellt werden. Die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 24 Jahren werden angezeigt.

