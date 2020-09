Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.08.2020, zwischen 10 und 12 Uhr, kam es im Haltinger Weg in Eimeldingen zu einem Diebstahl. Aus einem unverschlossenen VW wurden zwei Handys, ein Geldbeutel und eine Sonnenbrille entwendet. Durch Zeugen wurden gegen 11 Uhr zwei junge Männer im dortigen Bereich gesehen, die sich verdächtig verhalten haben sollen. Sie sollen etwa 18-25 Jahre alt. Einer soll komplett dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Basecap getragen haben. Der zweite soll eine dunkle Hose und einen weißen Kapuzenpullover angehabt haben. Ob diese mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen ist noch nicht klar. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

