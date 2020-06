Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gasausströmung in leerstehendem Gebäude - Feuerwehr Ratingen im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Mülheimer Straße, 16:34 Uhr, 17.06.20

Die Feuerwehr Ratingen wurde zu einer Gasausströmung in einem leerstehenden Haus in einem Hinterhof an der Mülheimer Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz mit Messgeräten in das Gebäude geschickt. Unmittelbar nach Betreten des Hauses schlugen die Gaswarngeräte an. Aus einer Gasleitung strömte Gas in die Räume. Der Trupp der Feuerwehr konnte die Gasleitung abschiebern und damit eine weitere Gefahr unterbinden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Lüfter belüftet. Nachdem die Gefahr beseitigt war, wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke Gas übergeben. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Standorte Mitte und die Sondereinheit des ABC-Zuges und der Rettungsdienst. (J. Neumann)

