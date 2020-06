Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Explosion in Höseler Wohn- und Geschäftsgebäude verursacht umfangreiche Schäden

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel, 16.06.2020, 3:48 Uhr

Um 3:48 Uhr in der heutigen Nacht wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Explosion in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Ratingen-Hösel alarmiert. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und berichteten von herausgeschleuderten Fenster und Türen.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Bankfiliale. Durch die Wucht der Explosion wurden Fenster- und Fassadenteile bis zu 20m weit auf die gegenüberliegende Straße geschleudert. Die Geschäftsräume wurden umfangreich beschädigt, Personen wurden bei der Explosion entgegen der ersten Befürchtungen glücklicherweise nicht verletzt.

Eine Einsturzgefahr für das Gebäude bestand nicht, so dass die erschreckten Bewohner schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen, auf die Pressearbeit der Polizei wird verwiesen.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löschzüge Hösel-Eggerscheidt, Mitte und Lintorf, der Sondereinheiten Führung sowie Information und Kommunikation, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Notarzt und der leitende Notarzt des Kreises Mettmann aus Ratingen.

