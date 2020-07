Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Laupheim, Mietingen - Autofahrer gestoppt

Mehrere nicht mehr fahrtaugliche Autofahrer stoppte die Polizei am Mittwoch und Donnerstag im Landkreis Biberach.

Biberach - Gegen 21 Uhr stoppten Polizisten am Mittwoch einen 22-Jährigen in der Mettenberger Straße. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol. Nach einem Alkoholtest der den Verdacht bestätigte, war die Fahrt für den Fahrer des Nissan zu Ende. Gleich erging es einem 54-Jährigen den die Polizisten an derselben Stelle knapp 30 Minuten später stoppten. Am Donnerstag gegen 1.30 Uhr war für einen 35-Jährigen die Fahrt zu Ende. Bei dem Fahrer des VW bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Das bestätigte auch ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Bei dem Mann fanden die Beamten noch geringe Mengen von Amphetamin in seiner Hosentasche.

Mietingen - Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 20-Jährigen mit seinem Renault. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte das. Seinen Renault musste der Mann stehen lassen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein mehr hatte. Der war ihm wenige Wochen zuvor entzogen worden. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Laupheim - Am Donnerstag fiel ein 25-Jähriger in der Rabenstraße durch seine auffällige Fahrweise auf. Der Fahrer des BMW bremste mehrfach grundlos ab. Bei der Kontrolle gegen 3.30 Uhr ergab sich schnell der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach einem Drogentest und einer Blutentnahme im Krankenhaus war die Fahrt führ in zu Ende.

