Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd i.Schw.: Sachbeschädigung an Hinweistafel - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich zwischen Freitag und Montag, 28.-31.08.2020, wurde eine Glasscheibe an einer Hinweis-/Wandertafel am Parkplatz Tannenboden zerstört. Die zum Schutz der Tafel angebrachte Scheibe wurde zersplittert am Boden aufgefunden. Der Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 88900, sucht Zeugen.

