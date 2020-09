Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg, Emmendingen, LÖ und Waldshut-Tiengen: Trickdiebe beim Einkaufen - Raffinierte Ganoven nutzen allzu sorglosen Umgang beim Einkaufen - Rat der Polizei: Geldbörse immer körpernah tragen

Freiburg (ots)

Vergangenen Samstag (29.08.2020) registrierte man beim Polizeipräsidium Freiburg eine Häufung in Bezug auf Trickdiebstähle beim Einkaufen. Durch gezielte Ablenkung gelang es Ganoven gleich mehrfach, unbedarfte Bürgerinnen oder Bürger beim Einkaufen im Discounter oder auf dem Parkplatz zu bestehlen. Getroffen hat es Einkäufer und Einkäuferinnen in Wehr, Schopfheim, Lörrach und Waldshut-Tiengen. Während des Einkaufes wurden die Geldbörsen aus Taschen im Einkaufswagen oder getragenen Jacken entwendet - der Schaden war jeweils beträchtlich. Zwischenzeitlich wurden auch weitere Fälle in Müllheim, Denzlingen und Freiburg bekannt.

Allzu sorgloser Umgang mit der Handtasche oder Geldbörse

In der Betrachtung der einzelnen Fälle stellen die Ermittler einen allzu sorglosen Umgang mit der eigenen Handtasche oder der Geldbörse fest. Dies bringt Diebe in Vorteil, weshalb die Präventionsexperten des Präventionsreferats der Polizei Freiburg, dringend raten: "Lassen Sie sich nicht ablenken und tragen Sie die Geldbörse stets körpernah". Besonders leicht wird es Ganoven gemacht, wenn die Geldbörse sorglos im Einkaufswagen liegen gelassen wird.

PIN der Geldkarte im Kopf mitführen: Nicht im Geldbeutel!

Auffallend oft kommt es im Anschluss an den Diebstahl zu einer betrügerischen Geldabhebung an einem Geldausgabeautomaten. Der Grund hierfür: Viele Menschen führen die vierstellige PIN der Geldkarte im Portemonnaie mit. Dieser Fehler ist fatal, so die Kriminalisten. Deren Tipp: "Geldkarte und PIN-Nummer niemals gemeinsam aufbewahren".

Tipps der Polizei

- Legen Sie Geldbörsen nicht sichtbar in den Einkaufswagen. - Tragen Sie das Portemonnaie stets körpernah. - Lassen Sie sich nicht ablenken und seien Sie achtsam. - PIN-Nummer der Geldkarte niemals in der Geldbörse oder Handtasche vermerken.

Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

