Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Anhänger gestohlen

Gangelt-Langbroich/-Niederbusch (ots)

Am Samstag, 8. August, gegen 0.35 Uhr entwendeten unbekannte Personen von einem Parkplatz an der Brauereistraße einen Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Zwischen Samstag, 8. August, 17 Uhr und Sonntag, 9. August, 11 Uhr, entwendeten unbekannte Personen einen Anhänger an der Dorfstraße. Dieser Anhänger war zusätzlich mittels einer Kette gesichert. An diesem Anhänger war ebenfalls ein Heinsberger Kennzeichen (HS-)angebracht.

