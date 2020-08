Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Brände im Kreisgebiet

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es an mehreren Stellen im Kreisgebiet zu Bränden. In Tüddern brannte am 9. August (Sonntag), gegen 10.15 Uhr, ein kleiner Lkw am Kindergarten am Messweg vollständig aus. Hierbei wurden die Hausfront sowie ein Lichtmast in Mitleidenschaft gezogen. In Übach-Palenberg brannte es am 8. August (Samstag), gegen 7.40 Uhr, auf dem Skaterplatz an der Johanniterstraße. Hier hatten unbekannte Täter eine Liege sowie Unrat angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am 9. August, gegen 5.15 Uhr, brannte es ebenfalls in Übach-Palenberg an einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Straße Stegh. In diesem Fall besteht der Verdacht, dass unbekannte Täter Gestrüpp und eine Wiese in Brand gesetzt haben. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg hat die Ermittlungen in Bezug auf mögliche Brandstiftungen aufgenommen.

