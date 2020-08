POL-HS: Pressebericht Nr. 221 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 08.08.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte/Straftaten:

Gangelt-Stahe - Anhängerdiebstahl-

Am Samstag (8. August) gegen 02.20 Uhr wurden die Anwohner eines Hauses an der Straße Am Taubenberg von Geräuschen geweckt. Bei der Nachschau beobachteten sie zwei männliche Personen, die mit einem dunklen Kastenwagen und ihrem PKW-Anhänger der Marke Anssems, der zuvor in der Grundstückseinfahrt des Hauses stand, in Richtung Feldgemarkung davon fuhren. Die am Anhänger angebrachte Diebstahlssicherung wurde vom Besitzer des Anhängers in der Nähe des Tatortes auf einem Wirtschaftsweg aufgefunden.

Wassenberg - Motorraddiebstahl-

In der Zeit von Donnerstag (6.August), 22:00 Uhr bis Freitag (7.August), 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein verschlossen auf dem Innenhof einer Hofanlage an der Ratheimer Straße abgestelltes schwarz/orange farbiges Enduro-Motorrad der Marke KTM.

Erkelenz-Oberwestrich - Dieseldiebstahl-

Unbekannte Täter öffneten im Zeitraum zwischen Donnerstag (6.August), 15:00 Uhr und Freitag (7.August), 05:00 Uhr gewaltsam den Tankverschluss eines Baggers, der in der Feldgemarkung in Oberwestrich stand und entwendeten den darin befindlichen Dieselkraftstoff.

