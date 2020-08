Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Übergriff auf zwei junge Männer - mehrere Tatverdächtige festgenom-men - Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen

Heinsberg/ Erkelenz/ Aachen (ots)

Gestern Abend (06.08.2020) gegen 18.30 Uhr griffen mehrere Personen am Konrad- Adenauer- Platz in Erkelenz zwei junge Männer afrikanischer Herkunft an. Nach bisherigen Ermittlungen bedrängten bislang unbekannte Tatverdächti-ge aus einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe die beiden Geschädigten und beleidigten sie mit fremdenfeindlichen Begriffen. Als die 23- und 26- Jährigen versuchten, sich der Situation zu entziehen, hielt man sie fest. Es kam zu einer Rangelei und zu Körperverletzungen zum Nachteil der beiden jungen Männer, die dadurch leicht verletzt wurden. Die Polizei konnte vor Ort zwei tatverdächtige Erkelenzer, 21 und 23 Jahre alt, vorläufig festnehmen. Der Aachener Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob die Tat politisch motiviert war. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 0 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (pw)

