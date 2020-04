Polizeiinspektion Northeim

(Kr.) Kalefeld, OT Echte, Wiesengrund, 31.03.2020, 23:20 Uhr. Am späten Dienstagabend, 31.03.2020, 23:20 Uhr, kam es in Echte in der Wiesenstraße,zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Kalefeld, war mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen, da er seinen Angaben nach, einem Tier ausweichen musste. Hierbei beschädigte er eine Mauer und ein Firmenschild. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6500,- Euro. Ggegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

