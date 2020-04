Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (js) In der Zeit zwischen dem 30.03.20, 18.30 Uhr, und dem 31.03.20, 11.00 Uhr, wurde in Schönhagen, In der Loh, ein Zigarettenautomat samt Halterung gewaltsam aus dem Boden gerissen und anschließend aufgebrochen. Bargeld und Zigaretten wurden entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

