Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Fanartikelshop

Northeim (ots)

Northeim, Alte Poststraße - in der Nacht zu Dienstag, 31.03.2020

NORTHEIM (köh) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in den Fanartikelshop in der Sonnenpassage eingebrochen. Um in das Geschäft zu gelangen, wurde die gläserne Eingangstür komplett zerstört. Gestohlen wurden Bettwäsche und Trikots verschiedener Sportvereine von bislang unbekanntem Wert. An der zerstörten Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der PI Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551- 70050 entgegengenommen.

