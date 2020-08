Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Friedingen, Lkrs. KN) Einbruch in Baucontainern und Dieseldiebstahl (04.08./05.08.2020)

Singen-Friedingen (ots)

Gewaltsam Zutritt haben sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr in zwei in der Friedhofstraße abgestellten Baucontainern verschafft. Die Täter entwendeten mehrere grüne Kanister mit je 20 Liter Dieselkraftstoff, sowie mehrere Stahlrohrstützen. Zudem wurde aus einem vor den Containern abgestellten Tankbehältnis rund 1.000 Liter Diesel abgeschlaucht. Ebenso nahmen die Täter mehrere gelbe Schalungstafeln mit. Vermutlich benutzten die Täter einen vor dem Container abgestellten offenen Pkw-Anhänger zum Abtransport des Diebesguts. Der Anhänger konnte zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

