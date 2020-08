Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fehler beim Wenden (05.08.2020)

Konstanz (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von über 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwoch gegen 08.15 Uhr in der Grenzbachstraße. Eine 28-jährige Fahrerin eines VW bog von der Schweiz kommend nach rechts in die Grenzbachstraße ab und fuhr auf dem rechten der beiden in Richtung Altstadt führenden Fahrspuren. Aufgrund Ortsunkundigkeit bemerkte sie, dass sie falsch gefahren ist und wollte wenden. Hierbei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden, auf der linken Fahrspur befindlichen 49-jährigen Smart-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen in dem Smart leicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Smart musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

