Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Streitigkeit wegen zu geringem Abstand (03.08.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einem Lebensmitteldiscounter in der Max-Stromeyer-Straße zwischen zwei Männern im Alter von 46 und 47 Jahren zu einem zunächst verbalen Streit, aufgrund zu geringem Abstands an der Kasse. Diese Streitigkeit verlagerte sich kurze Zeit später nach draußen auf den Parkplatz und mündete in gegenseitigem Anschreien. Daraufhin stieg der 46-Jährige in sein Auto und verwechselte nach eigenen Angaben den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang, wodurch er auf den 47-jährigen Mann zurollte und ihn am Knie touchierte. Der Geschädigte nahm an, dass sein Kontrahent ihn mit Absicht angefahren hätte, lief daraufhin zur Fahrertür des 46-Jährigen, zog diesen aus seinem Auto heraus und schlug ihn mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Körperverletzungsdelikten.

