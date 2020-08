Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frontalzusammenstoß auf der Bundestraße 33 (04.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zur einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und zwei total beschädigten Autos kam es gestern gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Kreuzung zur Landesstraße 175. Ein 50-jähriger geriet mit seinem Fiat Tipo nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden Mercedes A-Klasse zusammenstieß, die ein 61-Jähriger fuhr. Beim Zusammenstoß lösten die Airbags beide Autos aus, wodurch sich die Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Ein Krankenwagen brachte beide in eine Klinik. Am Fiat Tipo entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden am ebenfalls total demolierten Mercedes schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

