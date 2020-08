Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen) Zeugenaufruf zum Brand eines Volkswagen Passat an der Bundesstraße 14 (25.07.2020)

Aldingen (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei zum Brand eines Volkswagen Passat mit Tuttlinger Kennzeichen in der Nacht zum Samstag, dem 25.07.2020 in der sich an der Bundesstraße 14 befindlichen Parkbucht zwischen Aldingen-Neuhaus und Aldingen.

Der Brand des Pkw wurde in dieser Nacht dort gegen 01.00 Uhr festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Das Fahrzeug brannte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Aldingen vollständig aus und erlitt Totalschaden. Der Pkw wurde bereits am frühen Morgen des Freitags, 24.07.2020, in der genannten Parkbucht abgestellt. Nach bisherigen Feststellungen entstand das Feuer im Fahrgastraum des Kraftfahrzeugs. Wegen des Verdachts einer Brandstiftung wurden die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Tuttlingen übernommen.

Personen, die der Kriminalpolizei sachdienliche Hinweise zur Brandursache, zu Tatverdächtigen oder am Tatort beobachtete Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

