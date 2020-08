Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Tier ausgewichen und Unfall gebaut (04.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es gestern Abend gegen 22.30 Uhr in der Wasenstraße. Ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als plötzlich ein Fuchs vor ihm die Fahrbahn überquerte. Beim Ausweichen prallte der Fahrer gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Während der junge Mann und das Tier unverletzt blieben, entstand an den beiden Autos Sachschaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 12.00 Euro geschätzt wurde. Ein Abschleppdienst transportierte beide nicht mehr fahrbereiten Autos ab.

