Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Bergheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag im Stadtteil Bergheim ereignete. Eine 30-jährige Frau war kurz vor elf Uhr mit ihrem Nissan auf der Gneisenaustraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei drehte sie sich um 180 Grad und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A 4. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan in der weiteren Folge auf einen nahegelegenen Treppenaufgang geschoben. Am Nissan lösten beide Airbags aus. Aufgrund der hierdurch entstandenen leichten Rauchentwicklung wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg ebenfalls zur Unfallstelle beordert, musste jedoch nicht tätig werden.

Die 30-jährige Fahrerin des Nissan erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an beiden Autos sowie dem Treppenaufgang wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

