Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baucenter - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag, 09. Mai und Montagmorgen, 11. Mai brachen unbekannte Täter in ein Baucenter n Rauenberg ein. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gelände des Baumarktes und schlugen am Gebäude eine Scheibe ein, durch die sie dann ins Gebäudeinnere gelangten. Hier durchwühlten sie mehrere Büroräume und brachen einen Aktenschrank. Über das Fenster eines Büroraumes verließen sie schließlich das Gebäude wieder und flüchteten vom Tatort. Inwiefern die Einbrecher etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

