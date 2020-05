Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vorfahrt nach Ampelausfall missachtet - Verkehrsunfall mit Verletzten

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW die Sickingenstraße in Heidelberg in westlicher Richtung. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung zur Römerstraße aufgrund einer technischen Störung außer Betrieb, weshalb die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt wurde. Der VW-Fahrer fuhr an der Kreuzung geradeaus und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Transporters. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 53-Jährige wurde mit seinem Transporter abgewiesen und streifte noch einen verkehrsbedingt wartenden Opel. Alle drei Fahrzeugführer wurden mit dem Rettungsdienst leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am VW des Unfallverursachers entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Am Opel der 60-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 3.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Römerstraße in Richtung Leimen für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

