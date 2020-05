Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Feuerstellen im Wald vorsätzlich entfacht - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstag, dem 07.05.2020 stellten Spaziergänger gegen 16.00 Uhr im Wald der Gemarkung Oftersheim im Bereich des Speyerer Weges und des Postweges drei kleine Feuerstellen fest. Nach Einschätzung der Ermittler waren die Feuerstellen aufgrund der Trockenheit des Waldes geeignet, einen größeren Brand zu entfachen. Die Feuerwehr aus Oftersheim, die mit zwei Fahrzeugen anrückte, konnte die Glutnester schnell löschen. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um nach weiteren möglichen Brandstellen zu suchen. In der Nähe der Feuerstellen wurde eine verdächtige Person gesichtet. Hierbei soll es sich um einen ca. 16-20 Jahre alten schlanken Mann, ca. 180 cm groß, mitteleuropäische Erscheinung handeln. Er trug einen olivfarbenen Bundeswehrparka und einen auffälligen Rucksack in orange/gelber Signalfarbe. Die Kleidung/Ausrüstung des Mannes erinnerte die Zeugen an eine "Outdoor-Survivaltraining". Ob dieser Unbekannte im Zusammenhang mit den Feuerstellen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 entgegen.

