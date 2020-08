Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Schrankenanlage der Feuerwehr beschädigt (31.07./01.08.2020)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr die Schrankenanlage des Gerätehauses Wollmatingen der Feuerwehr Konstanz beschädigt, indem er die Lichtschranke abgerissen und die Halterung am Schrankenbaum verbogen hat. Der Schaden dürfte bei rund 2.000 Euro liegen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

