Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in 31634 Steimbke

Nienburg (ots)

STEIMBKE / LICHTENHORST (jah) - Am frühen Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, hat sich auf der L 192 in Lichtenhorst ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Binnen befuhr mit ihrem 20-jährigen Beifahrer in einem Toyota Kleinwagen aus Richtung Rodewald kommend die Landesstraße. Alleinbeteiligt kam die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und versuchte durch ein Lenkmanöver die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. Dadurch drehte sich der PKW und rutschte nach links in den Straßengraben. Die 18-Jährige und ihr Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Beide Insassen mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden, dabei wurde für die Fahrzeugführerin ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Durch den Einsatz des Hubschraubers musste der Verkehr auf der L 192 für ca. 45 Minuten einspurig geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell