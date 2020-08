Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Einbruch in Gaststätte (04.08.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Auf den Inhalt von Geldspielautomaten hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der sich am frühen Dienstagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Bar in der Fritz-Arnold-Straße verschaffte. Im Gastraum brach er zwei Automaten auf und entwendete das darin vorgefundene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell