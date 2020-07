Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200719 - 0722 Frankfurt-Schwanheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 19. Juli 2020, trafen sich junge Männer auf einem Parkplatz in der Elisabeth-Kuhn-Straße, um, so ihre Aussage, "fahren zu üben".

Gegen 02.10 Uhr, steuerte ein 19-jähriger Frankfurter einen VW Fox. Dazu nutzte er nicht ausschließlich den asphaltierten Bereich, sondern fuhr auch durch die die Parkreihen begrenzenden Baumreihen.

Nach den bisherigen Ermittlungen streckte sein 18-jähriger Beifahrer während der Fahrt den Kopf aus dem Fenster. Als der 19-Jährige mit der Beifahrerseite einen der Bäume streifte, prallte der 18-Jährige ebenfalls mit dem Kopf gegen diesen Baum. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

An dem VW Fox entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 EUR, auch der Baum wurde beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell