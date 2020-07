Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200719 - 0718 Frankfurt-Schwanheim: Notruf informiert

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 17. Juli 2020, gegen 23.10 Uhr, wurde von Zeugen der Notruf informiert, dass in der Straße Im Hirschländchen eine Schlägerei/Messerstecherei stattfinden würde.

Vor Ort angekommen, trafen die Beamten auf acht Mitglieder einer Familie aus Schwanheim, die aufgeregt mitteilte, von drei Personen einer anderen Familie aus dem Gallus mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Zudem habe noch eine der Personen mit einer Pistole gedroht. Zur "Verstärkung" hätten die genannten drei Männer noch etwa zehn Unterstützer mitgebracht. Von diesen Personen befand sich jedoch niemand mehr vor Ort. Beamte begaben sich daraufhin nach Frankfurt-Gallus, wo sie an der angegebenen Anschrift mehrere Personen sehen konnten, die um einen dort geparkten VW standen.

Beim Anblick der Beamten ergriffen diese sofort die Flucht. In dem VW konnten eine Machete, ein Axtstiel, Tierabwehrspray, ein Hammer und Einweghandschuhe aufgefunden werden. Eine Pistole konnte weder in dem Auto, noch bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung besagter Familie im Gallus aufgefunden werden. Der Hintergrund der Vorkommnisse dürfte wohl in Zwistigkeiten zwischen zwei Familien zu suchen sein. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell