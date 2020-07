Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200719 - 0717 Frankfurt-Innenstadt: Ausschreitungen am Opernplatz

Frankfurt (ots)

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, kam es in der heutigen Nacht am Opernplatz zu Ausschreitungen gegenüber den dort eingesetzten Polizeikräften. Hierzu gab es schon einige Medienberichte, mit ungenauem Geschehensablauf. So hieß es beispielsweise, der Ausgangspunkt seien sogenannte "Coronakontrollen" gewesen, was jedoch nicht der Fall war. Der Frankfurter Polizeipräsident, Gerhard Bereswill, wird heute, um 12.00 Uhr, Medienvertretern im Polizeipräsidium, Adickesallee 70, zu allen in diesem Zusammenhang stehenden Fragen zur Verfügung stehen.

