Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200717 - 0714 Frankfurt-Nordend: Radfahrerin bei Unfall schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am späten Donnerstagabend, den 16.07.2020, ereignete sich an der Kreuzung Eckenheimer Landstraße / Nibelungenallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Schienenreinigungsfahrzeug erfasst und schwerverletzt wurde. Gegen 22:30 Uhr befuhr eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad die Eckenheimer Landstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Eckenheimer Landstraße / Nibelungenallee musste sie aufgrund der rot anzeigenden Ampel anhalten. Zu diesem Zeitpunkt wartete neben ihr ein Schienenreinigungsfahrzeug, das in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Als die Ampel auf grün wechselte, wollte der 40-jährige Fahrer mit dem Reinigungsfahrzeug nach rechts in die Nibelungenallee einbiegen. Dabei wurde die Frau mit ihrem Rad erfasst und stürzte zu Boden. Die 48-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen dauern an.

