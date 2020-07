Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200717 - 0713 Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 16. Juli 2020, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich in einem Schuhgeschäft auf der Zeil ein Taschendiebstahl. Dabei wurde einer 70-jährigen Frankfurterin die Geldbörse mit etwa 150 EUR Bargeld und Bankkarten gestohlen. Die Tat war auf den Videoaufzeichnungen nachvollziehbar. Zivilfahndern gelang es dann, in der Innenstadt zwei tatverdächtige Frauen aufzunehmen, die der Personenbeschreibung aus der Videoauswertung entsprachen. Nachdem eine der beiden Frauen ein kurzes Telefonat führte, hielt in ihrer Nähe ein mit drei Männern besetzter Pkw der Marke VW. Noch bevor die beiden Frauen in den Pkw einsteigen konnten, erfolgte ihre Festnahme. Der Fahrer des VW gab Gas und fuhr weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der VW kurze Zeit später von einer Funkstreife ausgemacht und angehalten werden. Bei den beiden tatverdächtigen Frauen handelt es sich um eine 34-Jährige aus Schwalbach und eine 19-Jährige, ohne festen Wohnsitz. In dem Pkw saßen drei Männer im Alter von 31 (2x) und 21 Jahren. Während alle Personen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, wurde die 19-Jährige in die Haftzellen überstellt. Die junge Frau wird dem Haftrichter vorgeführt.

