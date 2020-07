Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200717 - 0712 Frankfurt-Rödelheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 80-jähriger Frankfurter war am Donnerstag, den 16. Juli 2020, gegen 11.05 Uhr, mit seinem Pkw, einem Mercedes-Benz der C-Klasse, auf der Reifenberger Straße, aus Richtung Alexanderstraße, in Richtung Hausener Weg, unterwegs. Zu dem genannten Zeitpunkt bog der Mercedesfahrer nach links in den Hausener Weg ab und kollidierte dort mit dem Opel Corsa einer 21-jährigen Frankfurterin. Diese war mit ihrem Fahrzeug auf dem Hausener Weg unterwegs, in Richtung der Ludwig-Landmann-Straße. Durch den Aufprall wurde der Opel Corsa auf den Gehweg geschleudert. Der Mercedes schleuderte nach links, wo er mit dem Peugeot 207 einer 40-jährigen Frankfurterin zusammenprallte. Die 40-Jährige hatte den Hausener Weg in Richtung der Thudichumstraße befahren. Während die 21-jährige Fahrerin des Corsa sowie der 80-jährige Fahrer des Mercedes bei dem Unfall unverletzt blieben, wurde die 40-jährige Frau in ihrem Peugeot eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr befreit werden und kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Keines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge war mehr fahrbereit.

