Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.06.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Fahrrad gestohlen

Einem 15-Jährigen wurde in der Nacht auf Dienstag sein Fahrrad gestohlen. Der Junge hatte sein hellgrünes Rad der Marke "Bulls Wildail 29" am Montagabend gegen 20 Uhr an einer Hauswand in der Konradusstraße in Mosbach-Neckarelz abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrrad fehlte. Ein Unbekannter muss es in der Nacht entwendet haben. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrads haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

