Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Roter Caddy entwendet - Polizei hofft auf Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Beuthener Straße 06.05.2020, 19.30 Uhr - 07.05.2020, 17.00 Uhr

Ein roter VW Caddy wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag von einem Anwohnerparkplatz an der Beuthener Straße entwendet. Der 53 Jahre alte Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen am Mittwochabend um 19.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor dem Mehrparteienhaus abgestellt. Als er seinen Wagen am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr wieder benutzen wollte, war dieser verschwunden. Der durch den Diebstahl des 14 Jahre alten Fahrzeugs entstandene Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zum Verschwinden des roten Caddys geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell