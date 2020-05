Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trotz Gegenverkehr überholt - 28-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Söllingen, B 244 07.05.2020, 19.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 244 zwischen Söllingen und Hoiersdorf.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr eine 54 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Schöningen mit ihrem VW Golf gegen 19.10 Uhr die Bundesstraße 244 aus Richtung aus Söllingen in Richtung Hoiersdorf. Hinter ihr befand sich ein 28 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Opel Corsa.

Plötzlich setzte der 28-Jährige trotz Gegenverkehr zum Überholen an und streifte beim Wiedereinscheren den Golf der 54-Jährigen. Während die 54 Jahre alte Schöningerin ihr Fahrzeug in der Folge gefahrlos abbremsen konnte, kam der 28-Jährige mit seinem Opel ins Schlingern und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den dortigen Straßengraben, wo sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug und anschließend an einer leichten Anhöhe zum Stehen kam.

Dabei wurde der Fahrer aus seinem Gefährt geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend ins Klinikum nach Helmstedt verbracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wird.

Der Opel wurde bei dem Unfall total zerstört und musste abgeschleppt werden. Der Golf wurde leicht beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 8.000 Euro.

Während die 54-Jahre alte Schöningerin unverletzt blieb, kam die 44 Jahre alte Mazda Fahrerin aus dem Landkreis Harz, die in dem entgegenkommenden Fahrzeug saß mit dem Schrecken davon.

Da der Verdacht besteht, dass der 28-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol- bzw. Medikamentenbeeinflussung stand wurden ihm im Klinikum zur Klärung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell