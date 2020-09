Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Pkw-Anhänger macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Als ein 56-jähriger Pkw-Fahrer am Montag, 31.08.2020, kurz nach 20 Uhr die Schottenbühlstraße in Richtung Ortsmitte befuhr, löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung und rollte unkontrolliert gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach Zeugenaussage liegt die Ursache in einem Bedienungsfehler beim Anhängen des Anhängers. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3600,- EUR.

